В Монголии зафиксированы первые случаи гибели животных от коронавируса. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на эксперта Главного управления ветеринарных служб страны Адиясурена Тувшинбаяра.

По его данным, в прошлом месяце два бобра умерли «при загадочных обстоятельствах». Однако результаты лабораторных тестов показали, что причиной смерти стал COVID-19, отметил эксперт.

Он добавил, что умершие животные содержались в центре разведения бобров при Управлении окружающей среды столицы страны Улан-Батора. Еще у семи бобров в этом центре тест на коронавирус показал положительный результат. Животные, как сообщил эксперт, имели симптомы дельта-варианта вируса. Им оказали помощь, в настоящее время бобры здоровы.

Ранее Всемирная организация по охране здоровья животных сообщала, что животные могут болеть COVID-19. Более того, вирус также может передаваться от животных к человеку и от человека животным.