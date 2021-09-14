Пашинян заговорил о «сигналах» из Турции и готов их обсудить

Правительство Армении готово обсудить сигналы из Турции по поводу установления диалога, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам армянского премьера, ряд международных партнеров выразил готовность содействовать диалогу между Ереваном и Анкарой. Если этот диалог начнется, правительство Армении сообщит об этом своим гражданам, добавил Пашинян.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова нормализовать отношения с Ереваном на основе добрососедства и признания территориальной целостности друг друга. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что Армения готова к диалогу с Турцией.