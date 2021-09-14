На телефон «горячей линии-112» Министерства по чрезвычайным ситуациям регулярно поступают сигналы о беспомощном состоянии детей, которых оставили одних в квартире за закрытой дверью, а также оставшихся в лифте и других опасных местах. Благодаря оперативным действиям сотрудники министерства спасают малолетних детей, оказавшихся в беспомощном (опасном) состоянии, передают их членам семей или родственникам. Об этом говорится в сообщении МЧС.

МЧС предупреждает, что, учитывая все выше перечисленное, а также то, что в квартире опасность может возникнуть из-за наличия в доме электро- и газовых приборов, открытых окон и балконов, тяжелых предметов, химических веществ, режущих предметов и др., оставлять малолетних детей одних может привести к нежелательным последствиям. Министерство призывает родителей быть внимательными к своим детям и не оставлять их без присмотра.