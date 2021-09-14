Главврач Агаев предстанет перед судом

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК Азербайджана в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, возникли обоснованные подозрения в том, что работавший на должности главного врача модульного госпиталя Имран Агаев, войдя в сговор с должностными лицами этого учреждения – Руфатом Велизаде, Талехом Иманлы и Гулу Оруджевым, получил у шести человек в целом 10 500 манатов в обмен на помещение больных в отделение, считающееся «VİP-корпусом» госпиталя, и оказание пациентам более высокого уровня медицинских услуг, требовал взятки (в целом 5000 манатов) у отдельных сотрудников больницы за продолжение их деятельности в этом учреждении путем повторного заключения трудового договора.

Кроме того, возникли обоснованные подозрения в том, что Агаев получил у 140 больных коронавирусом 51 600 манатов за их транспортировку в модульный госпиталь машинами скорой помощи ООО Medi Style, учредителем и директором которого он является. Также возникли подозрения в том, что Агаев, нарушив противоэпидемический, санитарно-гигиенический и карантинный режимы, создал зараженному коронавирусом Руфату Велизаде (должностное лицо учреждения) условия для свободного выхода из здания госпиталя, что вызвало реальную угрозу распространения болезни.

На основании собранных по делу доказательств Агаеву предъявлены обвинения по ст. 139-1.2 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов, повлекшие тяжкие последствия), 308.2 (превышение служебных полномочий с тяжкими последствиями) , 311.3 .1, 311.3.2 (неоднократное получение взятки группой лиц и по предварительному сговору УК. Дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.