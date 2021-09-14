Синоптики предупреждают о сильном ветре в Баку

В Баку и на Апшеронском полуострове начиная с вечера 16 сентября и до полудня 17-го числа ожидается усиление северо-западного ветра. Скорость ветра составит до 15-18 метров в секунду, временами – до 20 метров в секунду, ночью и утром – с порывами до 23-28 метров в секунду, предупреждает Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно соощению, в основном в северных и западных районах Азербайджана начиная с утра 17-го и до полудня 18 сентября пройдут грозовые дожди, местами интенсивные, возможен град. Вечером 16-го, а также 17 сентября западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами – до 23-28 метров в секунду.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных районах возможны кратковременные сели.