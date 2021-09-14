В Британии новый глава МИД
Британский министр внешней торговли Элизабет Трасс займет пост главы МИД в новом кабинете премьер-министра Бориса Джонсона. Это подтвердили в канцелярии главы британского правительства.
Трасс получит портфель, с июля 2019 года принадлежавший Доминику Раабу, который был переведен на должность министра юстиции королевства, передает ТАСС.
Таким образом, из четырех главных министерских портфелей в Великобритании (МИД, МВД, Минфин и Минобороны) два принадлежат женщинам. Прити Пател, которой прочили отставку, сохранила за собой пост министра внутренних дел.