Тренер «Базеля»: «Карабах» и «Базель» - команды одного уровня»

«Хорошо подготовились к матчу, - говорит Рахмен. – У нас много информации о «Карабахе». В чемпионате Швейцарии мы играем нормально. Поэтому какого-то психологического давления на нас не будет.

Кто фаворит завтрашнего матча и нашей группы? Немного сложно говорить об этом. «Карабах» одного уровня с нами. О «Кайрате» у меня мало информации. Могу сказать, что мы с «Карабахом» играем в похожем стиле. Обе команды стараются больше владеть мячом и прессинговать. Могу сказать, что завтра встретятся команды одного уровня. Но группа у нас сложная. Все четыре команды хороши. Не стоит забывать и про кипрскую «Омонию». Нас ждут сложные игры.

Безусловно, мы приехали, чтобы показать хорошую игру и заработать три очка. Но мы знаем, что нас ждет тяжелый соперник. Смотрели несколько игр «Карабаха» и даже отправляли скаутов. У «Карабаха» скоростные фланговые игроки. Завтра будет интересная, интенсивная игра. «Карабах» не играет от обороны, высоко прессингует. Мы готовы к такой игре.

Как мне Бакинский Олимпийский стадион? Пока не успел его рассмотреть. Но на Евро-2020 здесь свои матчи проводила сборная Швейцарии. Это современный большой стадион. Ждем с нетерпением, чтобы завтра выйти и самим сыграть».

Эрай Джомерт сказал следующее:

«Баку - красивый город, а Олимпийский стадион очень большой. Мы хорошо подготовились к завтрашней игре и ждем ее с нетерпением. Знаем, что нас ждет нелегкая игра. Мы проанализировали «Карабах», это хорошо играющая команда. Но мы постараемся завтра самим вести игру».