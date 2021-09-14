Армянские радиостанции приостанавливают вещание в Карабахе

Армянское радио "Аврора" прекращает свое вещание на территории, находящиеся в настоящее время под контролем российских миротворцев. Об этом в соцсети сообщил директор этого радио Микаел Джанполадян.

Джанполадян уверяет, что ему "больно об этом говорить, но мы частная компания, и мы не можем постоянно терять деньги. Мы уже однажды потеряли все свое имущество в Шуше. Сейчас мы не знаем, куда заносить новую технику и стоит ли это делать".

По его словам, последней каплей стало то, что "позвонили из Карабаха" и потребовали уплаты госпошлины за вещание и лицензию.