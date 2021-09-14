АИПБ договорился с Литвой о сотрудничестве

Азербайджанский институт пищевой безопасности Азербайджана и Литовский национальный институт оценки риска продовольствия и ветеринарии подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. Об этом haqqin.az сказали в институте.

Согласно документу, Азербайджанский институт пищевой безопасности и Литовский национальный институт оценки риска продовольствия и ветеринарии будут обмениваться опытом и расширять сотрудничество в области ветеринарии и здоровья животных.

Сфера охвата меморандума – взаимодействие сторон для обеспечения здоровья животных, обитающих как на суше, так и в воде, предотвращение распространения и устранение зоонозных болезней, опасных для жизни людей и животных. Кроме того, для достижения производства полезных и безопасных пищевых продуктов животного происхождения будет расширено сотрудничество в области проведения лабораторных анализов в соответствии с международными требованиями с целью выявления возбудителей зоонозных болезней.