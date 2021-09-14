Пашинян: Никто не ожидал от Азербайджана войны

Интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна Общественному телевидению страны, которое должно было выйти в эфир 27 сентября прошлого года, не было опубликовано из-за начала военных действий. Об этом глава армянского правительства сказал на заседании правительства, пишут армянские СМИ.

««На момент интервью предсказать их (военные действия - ред.) было невозможно. Исследовательские институты до 25 сентября сообщали...о низкой вероятности возобновления широкомасштабных военных действий. ...Интервью сохранилось и в эфирном, и в несмонтированном вариантах, и когда в Национальном собрании будет создана следственная комиссия по изучению обстоятельств 44-дневной войны, парламентарии получат возможность с ним ознакомиться. ...Нам нечего скрывать ни от народа, ни от парламента», - уверяет армянский премьер.