Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел ряд перестановок в правительстве, в том числе поменяв министра иностранных дел, сообщает BBC.

Доминик Рааб возглавлял МИД Великобритании с июля 2019 года. В последние недели Рааба серьезно критиковали за его поведение во время наступления талибов в Афганистане. В момент взятия Кабула он находился в отпуске на Крите, а после этого, как выяснилось позже, не стал звонить главе МИД Афганистана по поводу эвакуации афганских переводчиков, помогавших британцам.

В итоге Рааб попал под огонь критики. Особенно яро снятия его с должности главы МИД требовали лейбористы и либеральные демократы.

Новым главой МИД Великобритании вместо Доминика Рааба назначена Элизабет Трасс, которая до последнего времени руководила министерством внешней торговли.

При этом Рааб не покинул правящие круги, он возглавил Министерство юстиции и получил должность вице-премьера. Примечательно, что раньше у британского премьера заместителей не было.