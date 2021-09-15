Time назвал сто влиятельных людей 2021 года

Американский еженедельный журнал Time опубликовал перечень сотни самых влиятельных людей планеты в 2021 году.

Список поделен на шесть категорий. В частности, в категории Кумиры указаны принц Гарри и его жена Меган Маркл, певицы Долли Партон и Бритни Спирс, а также японская теннисистка Наоми Осака. Также российский оппозиционер Алексей Навальный попал в эту категорию благодаря чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову, который его номинировал.

При этом в категории Новаторы находятся певица Билли Айлиш и вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В категорию Титаны зачислили американскую гимнастку Симону Байлз, главу Apple Тима Кука и игрока американского футбола Тома Брэди, которого номинировал экс-игрок сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм.

Актрисы Кейт Уинслет и Скарлетт Йоханссон, а также режиссер Хлоя Чжао попали в список Деятели искусства.

Кроме того, в категории Лидеры - первая женщина глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин, вице-президент США Камала Харрис, премьер Италии Марио Драги, глава правительства Израиля Нафтали Беннетт и экс-глава Белого дома Дональд Трамп. В списке и соучредитель движения "Талибан" Абдул Гани Барадар, ныне занимающий пост вице-премьер-министра Афганистана.

Наконец, в список Инноваторов попали глава SpaceX и Tesla Илон Маск, иммунолог Барни Грэхем и Каталин Карико, прославившаяся благодаря разработке COVID-вакцины.