Еще одно громкое заявление Пашиняна: Если бы Армения не отвела войска, это стало бы катастрофической ошибкой

Если бы власти Армении не отвели войска к советским границам, это стало бы катастрофической ошибкой. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны.

По словам Пашиняна, решение было принято для защиты территориальной целостности и суверенитета Армении. При этом решение было принято не единолично, а на основе обсуждений, глубокого анализа.

"Правда, после этого некоторые участники обсуждений заявили, что они не в курсе дел", – заметил Пашинян.