Новая вспышка коронавируса ударила по Китаю

Рост экономики Китая замедлился в августе из-за новой вспышки «дельта»-штамма коронавируса и жестких мер китайского правительства, сообщает Bloomberg.

Пандемия ударила по розничным продажам, рост которых замедлился до 2,5 процента по сравнению с прошлым годом, что оказалось ниже ожиданий экономистов на семь процентов. Причиной стало сокращение расходов летом. Промышленное производство выросло на 5,3 процента по сравнению с ожиданиями в 5,8 процента.

Инвестиции в строительство сократились на 3,2 процента за восемь месяцев, так как правительство ужесточило ограничения на приобретение собственности, чтобы сдержать рост цен на жилье и предотвратить спекуляции на рынке, сообщает Reuters. Темпы строительства замедлились, а потому производство стали в стране достигло 17-месячного минимума в августе. Кроме того, из-за Китая снизился мировой спрос на железную руду.