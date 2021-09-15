Цена газа в Европе рухнула

Цена на газ в Европе на закрытии торгов 15 сентября рухнула до уровня предыдущего дня после того, как на пике сегодня достигала почти $970 за тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов упала до около $800 за 1 тыс. куб. м. Всего по итогам дня цена газа даже снизилась на 0,78%.

Ранее сегодня в ходе торгов стоимость голубого топлива выросла на $150 к цене закрытия накануне, несколько раз побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м.