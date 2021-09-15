Сеул ответил Ким Чен Ыну ракетой

Южная Корея провела успешный запуск баллистической ракеты с подлодки. Агентство Yonhap сообщает, что Южная Корея стала седьмой страной в мире, запустившей баллистическую ракету собственного производства с подводной лодки.

За запуском ракеты в испытательном центре Агентства оборонного развития Южной Кореи наблюдал глава южнокорейского государства Мун Чжэ Ин. В Администрации президента заявили, что наличие баллистической ракеты, запускаемой с подводных лодок, важно с точки зрения сдерживания многочисленных угроз.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил утром 15 сентября, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону восточного побережья Корейского полуострова.