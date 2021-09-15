Джемаль Бустани, автор haqqin.az 15 сентября 2021, 22:45

Исламистская Партия справедливости и развития (PJD) была тотально разгромлена на парламентских выборах в Марокко, потеряв целых 112 мест в парламенте. Из 125 мандатов, которые они имели после 2016 года, осталось лишь 13. Как и ожидалось, победу одержали преимущественно консервативно-монархистские, лояльные королю, Партия аутентичности и современности, Национальное объединение независимых и «Истикляль». Как это большей частью и бывает, исламисты считают, что в своем поражении они не виноваты – всему причиной манипуляции с избирательным законодательством, которые проталкивал король и его окружение и некие «зарубежные силы». Которые, они, впрочем, отказываются называть, делая лишь смутные намеки на некий заговор, в который были вовлечены американцы, европейцы и «некоторые арабские государства».

Было бы совсем уж наивным отрицать, что и манипуляции были, и некоторые внешние силы оказали поддержку партиям, выступавшим на стороне короля. Что совершенно неудивительно: коллективный Запад поддержал понятного и предсказуемого для них короля, и крупный бизнес, который за ним стоит, в том числе транснациональный. Исламисты же мало того, что вызывают у него раздражение и опасение, так еще и продемонстрировали свою полную политическую беспомощность. И это при том, что действовали в более «тепличных условиях». В отличие от Египта, где правительство Мурси было свергнуто в результате военного переворота, или Туниса, где недавний конституционный переворот президента Кайса Сайеда практически отстранил от власти партию Ан-Нахда, Партия справедливости и развития в Марокко не только попала в парламент, но и сформировала правительство. Которое, впрочем, мало что решало, поскольку ключевые министерства, такие как министерства иностранных дел и промышленности, контролируются другими партиями. И когда в прошлом году король Марокко решил заключить сделку с Израилем для нормализации отношений, исламисты ничего не могли сделать, чтобы остановить решение, против которого они яростно выступали – чем вызвали еще большее разочарование у своих вчерашних сторонников.