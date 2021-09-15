В Тегеране заявили, что «вражеские агенты» готовили теракты в Иране
В Иране была обнаружена террористическая группа, связанная с «разведывательными службами враждебных стран», сообщило иранское агентство новостей «Тасним» со ссылкой на министерство разведки Ирана.
В сообщении отмечается, что были «приняты меры против террористической группы, которая планировала операции на ряде уязвимых объектов внутри страны», в частности, планировала теракты против «жизненно важных» центров Ирана, но была разгромлена после операции министерства разведки.