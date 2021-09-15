Литовские ученые назвали вакцину, которая защищает от «дельты»

Ученые Литвы выяснили, что вакцина Pfizer-BioNTech действенна от «дельта»-штамма коронавируса и демонстрирует надежную защиту, предотвращая тяжелое течение заболевания, риск госпитализации и смерти от коронавируса. Об этом говорится в сообщении департамента статистики Литвы, сообщает LRT.

По словам представителя департамента Йонаса Бачялиса, у полностью вакцинированных риск заразиться примерно в пять раз меньше, то есть это вакцина особо высокой эффективности. Он подчеркнул, что вакцина лучше защищает молодых людей и тех, кто привился недавно — в таком случае защитный эффект составляет 90%. От госпитализации вакцина защищает на 83-92%.

Литовский профессор, иммунолог Аурелия Жвирблене выразила удовлетворение тем, что такое исследование было проведено в Литве, потому что до сих пор приходилось полагаться на данные из зарубежных стран. А ситуация в Литве отличается от других стран как эпидемиологической ситуацией, так и состоянием здоровья населения.