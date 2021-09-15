Ульвия Худиева, собкор 15 сентября 2021, 23:15

До начала нового учебного года, который после полуторалетнего вынужденного перерыва планируется организовать в очной форме, то есть в стенах школы, остались считанные дни. С 22 сентября начнутся занятия в начальных классах, а с 29 сентября - в старших. Корреспонденты haqqin.az провели мониторинг торговых объектов, где продаются школьные принадлежности, и убедились, что здесь впервые с начала пандемии наблюдается оживление. Правда, продавцы этого товара сетуют, что из-за пандемии стало сложно завозить продукцию из Китая и других стран. Теперь все необходимое импортируют из России и Турции, ну и распродают товар, залежавшийся на складах с прошлого года.

У станции метро «Ази Асланов» работают несколько магазинов школьных принадлежностей. С конца прошлой недели торговля здесь идет бойко, и продавцы стараются как можно скорее избавиться от прошлогоднего товара. Торговцы признаются, что в целом буквально каждое изделие стало дороже, более всего повысились в цене обычные школьные тетради. Если до пандемии стостраничная тетрадка стоила 0,8-0,9 маната, то сейчас ее можно купить только за 1-1,35 маната. Ну а если страниц больше, то и цена выше. На стоимость влияет также страна производства и конкретная фирма. Дороже на 5-10 гяпиков стали даже простые авторучки. А стоимость цветных карандашей доходит аж до 10 манатов. Примерно так же с альбомами для рисования. Еще одно скопление магазинов школьных принадлежностей у метро «28 Мая». Здесь особенно широкий выбор школьных рюкзаков, цены на которые начинаются от 25 манатов и могут достигать запредельных для рядового покупателя 200. Продавец по имени Авез рассказывает, что несмотря на простой торговли в период пандемии, все эти месяцы они исправно платили арендную плату, и теперь, чтобы отбить расходы, стараются распродать оставшийся товар подороже.