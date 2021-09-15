Накануне учебного года: повысились цены на тетради, авторучки и рюкзаки наш спецреп
До начала нового учебного года, который после полуторалетнего вынужденного перерыва планируется организовать в очной форме, то есть в стенах школы, остались считанные дни. С 22 сентября начнутся занятия в начальных классах, а с 29 сентября - в старших.
Корреспонденты haqqin.az провели мониторинг торговых объектов, где продаются школьные принадлежности, и убедились, что здесь впервые с начала пандемии наблюдается оживление.
Правда, продавцы этого товара сетуют, что из-за пандемии стало сложно завозить продукцию из Китая и других стран. Теперь все необходимое импортируют из России и Турции, ну и распродают товар, залежавшийся на складах с прошлого года.
У станции метро «Ази Асланов» работают несколько магазинов школьных принадлежностей. С конца прошлой недели торговля здесь идет бойко, и продавцы стараются как можно скорее избавиться от прошлогоднего товара.
Торговцы признаются, что в целом буквально каждое изделие стало дороже, более всего повысились в цене обычные школьные тетради. Если до пандемии стостраничная тетрадка стоила 0,8-0,9 маната, то сейчас ее можно купить только за 1-1,35 маната. Ну а если страниц больше, то и цена выше. На стоимость влияет также страна производства и конкретная фирма.
Дороже на 5-10 гяпиков стали даже простые авторучки. А стоимость цветных карандашей доходит аж до 10 манатов. Примерно так же с альбомами для рисования.
Еще одно скопление магазинов школьных принадлежностей у метро «28 Мая». Здесь особенно широкий выбор школьных рюкзаков, цены на которые начинаются от 25 манатов и могут достигать запредельных для рядового покупателя 200. Продавец по имени Авез рассказывает, что несмотря на простой торговли в период пандемии, все эти месяцы они исправно платили арендную плату, и теперь, чтобы отбить расходы, стараются распродать оставшийся товар подороже.
«Рюкзаки из Турции, России и других стран намного качественнее, чем китайские товары. Но родители ищут не качественный товар, а дешевый. За два дня мы продали 8 рюкзаков из дешевой ткани, которые стоят 18 манатов», - сообщает Авез.
Что касается школьной формы, то цены на нее практически не изменились. Стоимость комплекта 26-44 размера для учеников I-VI классов составляет 40 манатов, а для учеников постарше - 46 манатов. А отдельно белую сорочку 26-54 размеров предлагают за 8 манатов, куртку – тоже за 8.
С этого года продажа школьной формы также осуществляется и в гипермаркетах. Продавщица по имени Хатира, отмечает, что больше всего ее покупают для ребят начальных классов. Покупатели, опрошенные корреспондентами haqqin.az, в один голос заявляют, что они готовы покупать школьные принадлежности по любой цене, лишь бы уроки проводились в очной форме. Они считают, что онлайн-образование никогда не будет таким же эффективным, как традиционное очное. Постоянное нахождение детей дома, уверены они, негативно сказывается на их психике.