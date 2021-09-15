В интервью армянскому изданию, отец погибшего в 2013 году военнослужащего Армана Мурадяна Овсеп Мурадян рассказывает, что после смены власти в 2018 году поведение и стиль работы следователей и судей не изменились, затягивание времени и искажение фактов продолжается по сей день.

Родители военнослужащих, в разные годы убитых в армянской армии в небоевых условиях, подумывают о возобновлении акций протестов. Окончательное решение зависит от результатов запланированной на эту неделю встречи с премьер-министром Пашиняном , пишет издание «Epress.am».

По его словам, после 4 месяцев тишины в рамках одного из уголовных дел наблюдаются подвижки, возобновлено предварительное следствие. Мурадян, однако, связывает это с запланированной встречей с Пашиняном.

«Узнали, что должен нас принять, отодвинули заседание на неделю. Эти суды, следственный органы походят на цирк. Просто в цирке людей радуют, а в судах удесятеряют наше горе», - сказал он.

В 2013 году по факту смерти рядового Мурадяна в Карабахе завели уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. По материалам дела, военнослужащий совершил самоубийство «из закрепленного за ним оружия». Оружие, однако, за ним закреплено не было, это отмечено в соответствующих документах. На оружии нет его отпечатков пальцев.

Отметим, что небоевые потери продолжают оставаться одной из главных проблем армянской армии. Неуставные отношения, произвол со стороны офицерского состава приводят к тому, что ежегодно небоевые потери армянской армии исчисляются десятками.

По признанию правозащитников Артура Сакунца и Жанны Алексанян, а также по данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, количество армянских солдат погибших в небоевых условиях составляли почти половину от общего количества потерь в период режима прекращения огня.

Положить конец этой статистике не удалось ни одному из министров обороны Армении. Правозащитники отмечают, что руководство Минобороны никогда не наказывало командующих частей за смертельные случаи, что укрепило в них чувство безнаказанности.

Родители армянских солдат годами не могут добиться справедливости в суде и установить истинную причину гибели своих детей. Из-за этого они чуть ли не каждый месяц проводят митинги, требуя справедливости. Митинги родителей погибших солдат - единственное, что остается стабильным в Армении. Так было при Кочаряне, Саргсяне и Пашиняне…