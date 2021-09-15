Эрдоган предупредил: «воскресить прежнюю» Турцию не получится

2023 год станет символом возрождения Турции и турецкой нации, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сегодня мы находимся на пороге 2023 года, самого важного для нас рубежа на пути построения великой и могущественной Турции», - сказал турецкий лидер, подчеркнув, что попытки вновь ослабить Турцию обречены на провал, передает Anadolu.

«Последняя надежда тех, кто всеми силами пытается вытолкнуть нашу страну из процесса реструктуризации глобальной системы, - воскресить прежнюю Турцию в 2023 году, однако им не удастся достичь своих целей», - заявил глава турецкого государства.