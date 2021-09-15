Самолет из Антальи подал сигнал бедствия
Самолет Airbus A319, выполняющий рейс из Антальи, подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
Самолет не приземлился в установленное время в аэропорту «и продолжил полет на низовой высоте, объявив сигнал бедствия», рассказал собеседник агентства.
По данным сервиса Flightradar24, самолет выполняет маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 670 метров над землей со скоростью 170 узлов (примерно 314 километров в час).