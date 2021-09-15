Афганским беженцам не место в странах ОДКБ

На территории стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности не будет как афганских беженцев, так и военных баз США и НАТО. Такое заявление представители государств сделали во время совместного совещания, передает Sputnik Таджикистан.

"Страны - члены ОДКБ выступают против размещения на своей территории находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО", - отметили они.

Также государства отказались принимать граждан Афганистана, которые сотрудничали с американцами. Однако запрет не распространяется на афганцев, которым нужна безотлагательная гуманитарная помощь.