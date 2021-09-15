Подвиг Шварценеггера повторить не удалось о главном в Америке
В Калифорнии подсчитывают голоса, поданные гражданами на референдуме о доверии губернатору. Республиканцы хотели воспользоваться недовольством калифорнийцев тем, как власти штата управляются с коронавирусом, но потерпели разгромное поражение.
Калифорния самый процветающий штат США, по экономическому могуществу он уверенно входит в десятку передовых стран мира, но пандемия сильно по нему ударила и разозлила. Карантинные меры сказались на доходах бизнеса, причем они то вводились, то отменялись довольно хаотичным образом. Родители утомились от дистанционного обучения детей. К тому же в штате уже не первый год не могут справиться с пожарами, бушующими в местных лесах. В общем, недовольство росло, и республиканцы решили этим обстоятельством воспользоваться.
Еще прошлым летом зародилось движение за отзыв губернатора Гэвина Ньюсома с его поста. В США такие инициативы недовольных граждан обычное дело, которое почти никогда не доходит до момента голосования, но в этот раз республиканцам удалось. Дело в том, что Ньюсома в разгар эпидемии засекли на вечеринке, где он был без защитной маски, хотя других постоянно призывал соблюдать профилактические меры. Лицемеров избиратели не любят. Собрать необходимые 12% голосов от числа тех, кто голосовал на последних губернаторских выборах, чтобы запустить процесс референдума о недоверии, удалось без больших проблем. Проблемы начались позже.
Еще в августе опросы показывали, что число тех, кто выступает за отставку Ньюсома, приблизительно равно числе тех, кто против. Назревала сенсация: Калифорния уверенно демократический штат, а главным соперником демократа-губернатора выступил республиканец, популярный ведущий политического радиошоу Ларри Элдер. По процедуре референдума полагалось сначала ответить на вопрос, выступаете ли вы за отставку губернатора, а если да, то выбрать кандидата из прилагаемого списка. В нем, среди 46 претендентов, лидировал Элдер. Если бы ему удалось нанести поражение Гэвину Ньюсому в логове демократов, это бы здорово подняло дух Республиканской партии перед важными промежуточными выборами 2022 года.
Чуда, однако, не произошло. По мере того, как приближался день голосования, рос отрыв Ньюсома от Элдера. Сейчас еще продолжается подсчет голосов, но при 66% подсчитанных 65,7% поддержали действующего губернатора, за его отзыв – 34,3%.
Объяснение произошедшему несложное с политтехнологической точки зрения. Пока речь шла об удовлетворенности или недовольстве граждан штата работой губернатора, отношение к Гэвину Ньюсому было весьма критическое. Но как только определился его главный оппонент, тут же воспроизвелось противостояние «за Трампа» и «против Трампа». Консерватор Ларри Элдер активно поддерживал предыдущего президента, который уступил Калифорнию Байдену с разрывом почти в 30%. Кроме того, в своих эфирах Элдер неоднократно выступал с заявлениями, неприемлемыми для либеральных калифорнийцев. А его скептическая позиция по вакцинации и ношению масок вызвала критику, что он хочет превратить Калифорнию во Флориду или Техас, где подобная позиция губернаторов-республиканцев привела к высокой смертности от ковида.
В общем, хитроумная операция, которая обошлась бюджету Калифорнии почти в триста миллионов долларов, провалилась, и это поражение обязательно еще не раз Республиканской партии припомнят. Вышло хуже, чем если бы этой затеи не было.
Но дело в том, что в 2003 году у республиканцев такая атака получилась. Тогда к губернатору Грею Дэвису накопилось много претензий, в частности из-за постоянных отключений электроэнергии в штате, и вызов ему бросил сверхпопулярный Арнольд Шварценеггер. Но с тех пор сильно изменились и избиратели Калифорнии, ставшие еще больше продемократическими, а губернатор Ньюсом куда популярнее Грея Дэвиса, не говоря уже в разнице между Арни и радиоведущим Элдером.
Сейчас республиканцы уже привычно рассказывают, что выборы были нечестными и что подсчет голосов сфальсифицирован, но это уже мало кому интересно. Приемы Трампа поднадоели.