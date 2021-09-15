Леонид Швец, автор haqqin.az 00:08

В Калифорнии подсчитывают голоса, поданные гражданами на референдуме о доверии губернатору. Республиканцы хотели воспользоваться недовольством калифорнийцев тем, как власти штата управляются с коронавирусом, но потерпели разгромное поражение. Калифорния самый процветающий штат США, по экономическому могуществу он уверенно входит в десятку передовых стран мира, но пандемия сильно по нему ударила и разозлила. Карантинные меры сказались на доходах бизнеса, причем они то вводились, то отменялись довольно хаотичным образом. Родители утомились от дистанционного обучения детей. К тому же в штате уже не первый год не могут справиться с пожарами, бушующими в местных лесах. В общем, недовольство росло, и республиканцы решили этим обстоятельством воспользоваться.

Еще прошлым летом зародилось движение за отзыв губернатора Гэвина Ньюсома с его поста. В США такие инициативы недовольных граждан обычное дело, которое почти никогда не доходит до момента голосования, но в этот раз республиканцам удалось. Дело в том, что Ньюсома в разгар эпидемии засекли на вечеринке, где он был без защитной маски, хотя других постоянно призывал соблюдать профилактические меры. Лицемеров избиратели не любят. Собрать необходимые 12% голосов от числа тех, кто голосовал на последних губернаторских выборах, чтобы запустить процесс референдума о недоверии, удалось без больших проблем. Проблемы начались позже. Еще в августе опросы показывали, что число тех, кто выступает за отставку Ньюсома, приблизительно равно числе тех, кто против. Назревала сенсация: Калифорния уверенно демократический штат, а главным соперником демократа-губернатора выступил республиканец, популярный ведущий политического радиошоу Ларри Элдер. По процедуре референдума полагалось сначала ответить на вопрос, выступаете ли вы за отставку губернатора, а если да, то выбрать кандидата из прилагаемого списка. В нем, среди 46 претендентов, лидировал Элдер. Если бы ему удалось нанести поражение Гэвину Ньюсому в логове демократов, это бы здорово подняло дух Республиканской партии перед важными промежуточными выборами 2022 года. Чуда, однако, не произошло. По мере того, как приближался день голосования, рос отрыв Ньюсома от Элдера. Сейчас еще продолжается подсчет голосов, но при 66% подсчитанных 65,7% поддержали действующего губернатора, за его отзыв – 34,3%.