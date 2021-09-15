В Ясамальском районе Баку на западном побережье озера Ганлы гёль, на правой стороне вспомогательной дороги, на холме под слоем грунта обнаружены три черепа и другие части человеческого скелета. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели территорию, обнаруженные кости упаковали и изъяли в надлежащем порядке. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В прокуратуре Ясамальского района проводится расследование.