По сообщению российского делового ресурса Finanz.ru со ссылкой на источники в Беларуси, с прошлой недели закрыты корсчета Беларусбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка в Deutcsche Bank, занимавший ключевую позицию в деятельности белорусских банков за рубежом. Валютные операции Белагропромбанка отказались проводить также Commerzbank, DZ Bank, итальянский Unione di Banche Itаliane и польский PKO Bank.

Санкции, введенные Евросоюзом и США в отношении государственных финансовых учреждений Беларуси, начинают ощутимым образом сказываться на их работе. Европейские банки приступили к массовому закрытию корреспондентских счетов в долларах и евро.

Опасаясь санкций за работу с подсанкционными учреждениями, отказались работать с белорусскими государственными банками крупные российские банки – Сберегательный, ВТБ и Россельхозбанк.

В результате валютные операции приходится проводить через маленькие банки России и Беларуси, что многократно замедляет прохождение средств. Уже сейчас это порой занимает до двух недель, что ставит под удар действующие контракты и препятствует заключению новых. Операции не только замедляются, они становятся более рискованными, что сказывается на размере комиссии банка-корреспондента.

Санкции Евросоюза, введенные 24 июня, запрещали предоставлять финансирование правительству Белоруссии, его агентствам, корпорациям, а также покупать долговые ценные бумаги, выпущенные ими после 29 июня. Также запрещалось финансирование на срок больше 90 дней белорусским банкам с долей государства более 50%. Тогда же было запрещено как покупать, так и транспортировать нефтепродукты белорусского производства, даже если они приобретаются у посредника. А это была та статья доходов, которая позволила Беларуси заработать в 2019 году 5,2 миллиарда долларов.

Общий санкционный удар, включающий также меры против МАЗа и БелАза, а также запрет на авиаполеты, эксперты оценивали в 4-4,5% ВВП страны.

Очевидно, что тяжелые экономические последствия для Беларуси будет за свой счет компенсировать Россия, которая не может допустить краха своего основного союзника на западном направлении. Собственно, пакет из двадцати с лишним «интеграционных программ», о котором недавно договорились руководители этих стран, представляет собой не что иное, как упорядовачивание схем поддержки Александра Лукашенко и какого-то удержания на плаву тонущей белорусской экономики.