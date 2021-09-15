Талибы разругались и раскололись на два враждующих лагеря

По данным британской телерадиовещательной корпорации, талибы раскололись на две фракции, вступив в спор в президентском дворце.

По словам источников, во время совещания один из основателей движения, вице-премьер Абдул Гани Барадар повздорил с Халилом Рахманом Хаккани — министром по делам беженцев и представителем «Сети Хаккани». В спор также вступили сторонники каждого из них.

Уточняется, что Барадар недоволен составом нового правительства и считает, что талибы пришли к власти благодаря тем, кто занимался дипломатией, включая его самого. В частности, он стал первым в истории талибом, который провел переговоры с президентом США — в 2020 году он поговорил по телефону с Дональдом Трампом, и вдобавок подписал соглашение о выводе американских войск из Афганистана.

А члены «Сети Хаккани» считают, что решающими стали их военные успехи. На счету этого движения кровавые атаки против афганских сил и их западных союзников.