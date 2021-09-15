Совбез ООН экстренно соберется за закрытыми дверями
Экстренное совещание по КНДР созывает Совет Безопасности ООН. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.
Как отмечается, инициаторами заседания стали дипломаты из Эстонии и Франции. Обсуждение планируется провести за закрытыми дверями. Поводом стали недавние запуски Пхеньяном новых баллистических ракет в Японском море.
13 сентября Пхеньян испытал две крылатые ракеты большой дальности, а 15 сентября — две баллистические ракеты, сообщал ранее премьер-министр Японии.