В Тегеране слышны выстрелы и взрывы
Звуки выстрелов и взрыва слышны в районе расположенного в центральной иранской провинции Тегеран города Демовенд, сообщает ТАСС.
Кроме того, видно возгорание на окраине города. Причины происшествия не известны.
Звуки выстрелов и взрыва слышны в районе расположенного в центральной иранской провинции Тегеран города Демовенд, сообщает ТАСС.
Кроме того, видно возгорание на окраине города. Причины происшествия не известны.
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