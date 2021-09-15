В Тегеране слышны выстрелы и взрывы

Звуки выстрелов и взрыва слышны в районе расположенного в центральной иранской провинции Тегеран города Демовенд, сообщает ТАСС.

Кроме того, видно возгорание на окраине города. Причины происшествия не известны.