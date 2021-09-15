Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 00:59

«Вакцинация или смерть» - таков, по сути, лозунг президента США Джо Байдена. Ему бы еще добавить два слова в духе Фиделя Кастро — «Мы победим!», но победа эта отнюдь не гарантирована. После того, как лидер объявил об обязательной вакцинации всех федеральных работников (а это ни много, ни мало около 100 миллионов человек) губернаторы большинства республиканских штатов объявили главе государства настоящую войну, угрожая не только презреть и не выполнять его указ, но и наказывать тех, кто проявит послушание. В Америке кое-кто уже назвал происходящее «гражданской войной». Конечно, до боевых действий дело не дойдет, но одно сравнение с прошлой, кровопролитной гражданской войной очевидно. Против Байдена единым фронтом выступили южные штаты: Флорида, Южная Каролина, Миссисипи, Теннеси, Алабама, Джорджия. То есть мы вновь имеем конфликт между Севером и Югом Америки. Напомню, что тогда во время войны 1861-1865 годов против 20 северных штатов боролись 11 рабовладельческих штатов юга, и они проиграли.

Накал нынешних страстей высок. Губернатор Алабамы Кэй Айви заявил, что декрет президента «возмутителен, и он превышает полномочия главы исполнительной власти». Губернатор Джорджии Брайн Кемп пригрозил подать в суд на президента. Губернатор Миссисипи Тейт Ривс напомнил нации, что «это все еще Америка и мы по-прежнему верим в свободу от тиранов». Дальше всех пошел губернатор Флориды Рон ДеСантис. Он пригрозил начать штрафовать города и округа штата, если те начнут выполнять то, что им велит Байден. Произошло это вскоре после того, как губернатор повел борьбу не на жизнь, а на смерть с местными школами в отношении того, что им не следует выполнять другой указ президента — об обязательном ношении масок учащимися. Теперь губернатора похоже, разозлило еще и то, что помимо требования об обязательной вакцинации всех федеральных работников, прививки должны сделать и сотрудники местных предприятий, которые насчитывают более 100 человек. Сопротивление властей Флориды не имеет оправданий. Именно этот штат уже много недель удерживает лидерство по числу инфицированных и умерших граждан. Всего с начала пандемии во Флориде от ковида скончались 48 тысяч человек (в прошлом месяце умерло 8 тысяч), а только за последнюю неделю там заразилось свыше 100 тысяч человек.

Байден обвиняет так называемых «антиваксеров», в том, что они, будучи переносчиками заболевания, являются главным препятствием на пути выздоровления нации. 65 процентов американцев привито, но тех, кто отчаянно сопротивляется вакцинации осталось еще около 80 миллионов. Президент уверен в своей правоте — вакцинацию по последним опросам общественного мнения поддерживают 3 из 5 взрослых американцев. Но и здесь противоречия между югом и севером, между демократами и республиканцами разительное. Если среди первых – 80 процентов голосуют за жесткие меры, то у последних всего 33 процентов. На стороне Байдена также профсоюзы и большой бизнес. Только что состоявшийся «Круглый стол бизнеса» опубликовал заявление в поддержку мер правительства, под которым подписались руководители таких гигантов как General Electric, Amazon, Goldman Sachs и десятки других крупных компаний. Особым участком борьбы против ковида становится и сфера авиационных перевозок. Первой ласточкой стала United Airlines, которая потребовала вакцинацию для всех ее служащих. Джо Байден может допускать множественные оплошности, путать или забывать имена, он не всегда умно отвечает на вопросы журналистов. Но вот в последовательности и твердости ему не откажешь — президент будет бороться за свой антиковидный план, чего бы это ему не стоило. Как пишет известный колумнист СNN Крис Силицца «любите ли вы Байдена, ненавидите ли вы его, или относитесь индифферентно, мы все должны согласиться с одним: то, как он справится с ковид-19 станет ключевым вопросом его первого срока и, возможно, всего президентского мандата».