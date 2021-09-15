Путин заявил, что России нужен сильный парламент

Сильный, авторитетный парламент и депутаты, которые будут действовать в интересах страны и народа, необходимы России. Это позволит эффективно отвечать на новые вызовы и использовать появляющиеся возможности, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к россиянам в преддверии выборов.

Российский лидер отметил, что, для того чтобы отвечать на новые вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. "Нужен и сильный, авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах", - цитирует ТАСС главу российского государства.

Голосование в РФ на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.