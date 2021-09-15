Дмитрий Рой, автор haqqin.az 01:19

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон должен сделать первый шаг в сторону Тегерана и вернуться к ядерной сделке, Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). «Сделка должна состояться. Это важнее всего. Все остальное, что впихивают в нее американцы - программа Тегерана по баллистическим ракетам и вопрос о его «региональном влиянии» - можно обсуждать чуть позже. Главное сейчас – восстановить то, что уже было когда-то достигнуто, но потом бесцеремонно разрушено Трампом», - вот то главное, что в последние две недели говорит Москва Вашингтону по поводу СВПД.

Расслабленное ожидание, наступившее после того, как переговорщики в Вене уверили мир, что соглашение с Тегераном готово на 90% и остались лишь мелкие детали, сменилось нервозной торопливостью и в России, и в Европе. Пекин пока молчит, но, учитывая, что с Москвой у него по этому вопросу позиции всегда согласованы, можно не сомневаться, что там тоже очень хотят пришпорить американо-иранские переговоры. Бени Ганц, министр обороны Израиля, заявивший вчера, что Иран может создать первую ядерную бомбу, в течении 2 - 3 месяцев, озвучил то, что специалистам было понятно уже давно. Иранцы устали ждать ясности в данном вопросе – они и так потратили достаточно времени, кормясь «завтраками» от США и Европы. Они даже повысили собственную гибкость в данном вопросе – но ответа на свои послания с американской стороны не получили, видимо, в Белом доме решили отправить его голубиной почтой. А потому резко форсировали свои ядерные исследования, вплотную подойдя к той черте, когда нужно будет ставить вопрос не о ядерной программе Ирана, а о принятии его в члены «ядерного клуба» со всеми вытекающими отсюда последствиями. А они будут просто глобальными. И когда Байден проснется – он окажется в новом мире, совершенно непохожим на вчерашний.

Хотя бы потому, что та же Саудовская Аравия не останется в стороне от процесса и проинвестирует свою ядерную программу, благо продавцы с легкостью найдутся. А сколько еще стран заявят о своем желании иметь ядерную бомбу – и представить сложно. Ведь в ее изготовлении в современных условиях нет непреодолимых сложностей. И только совокупная политическая воля сильнейших стран мира, сдерживает его массовое распространение. Как только она перестала быть совокупной – мы оказались недалеки от того дня, когда региональные конфликты вполне могут начинаться и заканчиваться ограниченным ядерному ударом. И когда США торгуются с Ираном из-за каждой запятой – они не понимают, что выставили на торги безопасность всего мира. Обращение Москвы не стоит рассматривать как стремление подыграть Ирану. Его вообще не стоит привязывать к сиюминутной политической конъюнктуре.