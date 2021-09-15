США с Великобританией и Австралией создают свой ОДКБ

США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе.

Представитель американской администрации высокого ранга заявил, что этот шаг предполагает наращивание странами обмена информацией по линии военных и внешнеполитических ведомств, а также сотрудничества в киберпространстве, в сфере развития искусственного интеллекта и ряда других технологий, передает ТАСС.

Как пояснил этот представитель, речь идет о "создании нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности", которое "будет сосредоточено на Индо-Тихоокеанском регионе". Данная инициатива получила название AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США).

По словам представителя американской администрации, в рамках новой инициативы Вашингтон, Лондон и Канберра намерены сформировать "новую архитектуру проведения встреч и взаимодействия между должностными лицами высокого ранга в сфере обороны и внешней политики с целью обмена мнениями и выработки единой позиции". Стороны также планируют принять меры, направленные на "стимулирование сотрудничества во многих новых и развивающихся сферах: в киберпространстве, в области искусственного интеллекта, прикладного искусственного интеллекта, квантовых технологий и некоторых подводных систем".