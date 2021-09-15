Кадыров пригрозил сжечь Ахмеда Закаева «в синем пламени»

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил «сжечь в синем пламени» бывшего чеченского полевого командира Ахмеда Закаева. Об этом сообщило издание «Кавказ.Реалии».

«Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем, я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца...», — заявил Кадыров по-чеченски (перевод «Кавказ.Реалии»).

Глава Чечни также добавил, что его критики используют его заявления в сети, чтобы получить политическое убежище в разных странах.