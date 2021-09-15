Юриста и преподавателя Библии из Калифорнии Стивена Матлака приговорили к 40 годам за растление шести девочек, младшей из которой было шесть лет, сообщает Daily Mail.

В суде мужчина извинился перед семьями жертв и попытался оправдаться сексуальной зависимостью. В ответ на это родители пострадавших девочек возмутились, назвав его «не более чем мерзким стариком».

Мужчину арестовали в 2017 году после нападения на девочек, которые посещали класс изучения Библии в его доме. Все жертвы преступника общались с его дочерью, и он использовал эти отношения, чтобы растлить их.