Водители иранских грузовиков, застрявших на дороге Кафан - Горис, угрожают перекрыть дорогу из-за того, что с них требуют пошлины в установленном азербайджанским законодательством порядке. Водители угрожают перекрыть дорогу, если в течение пары часов их проблема не решится. В этом районе скопилось порядка 50 иранских фур.

Как сообщали ранее армянские СМИ, размещенные на межгосударственной дороге Горис - Кафан азербайджанские полицейские и таможенники стали проверять не только иранские грузовики, но и автобусы. Мэр же Кафана заявлял, что в окрестностях полицейского поста ВС Азербайджана сконцентрированы значительные силы. Отметим, что более 20 км вышеназванной трассы проходит по территории Азербайджана (село Эйвазлы Губадлинского района). Именно на этом участке стоят спецподразделения МВД и Госкомтаможни. А проверки транспорта начались после того, как многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Их маршрут из Ирана проходит и по трассе Горис - Кафан. C 12 сентября азербайджанские таможенники стали взимать с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана.

А сегодня армянские СМИ распространили информацию, что СНБ Армении перекрыла дорогу из Гориса в Кафан для иранских грузовиков. При выезде из Гориса скопилось десятки иранских грузовиков, которые не пропускают в Кафан. Многие из иранских водителей при проезде в направлении Гориса не платили пошлину ввиду отсутствия денег. По их словам, полиция и СНБ Армении предлагают им ехать по объездной дороге. Однако фуры слишком большие и не смогут проехать по такой узкой дороге. Некоторые водители грузовиков, пытавшихся по ней проехать, попали в ДТП.

Армянские СМИ утверждают, что грузовики не пропускают из-за того, что, если они не смогут заплатить, могут возникнуть проблемы.