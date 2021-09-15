Бабек Мамедов решил возглавить бунтующий Хабаровск
В бунтующем Хабаровском крае на этой неделе должны выбрать губернатора. Это будут досрочные выборы, связанные с тем, что предыдущий руководитель региона Сергей Фургал был арестован в июле 2020 года. Фургала в Хабаровске считают народным губернатором, и его арест, как и назначение Кремлем Михаила Дегтярева в качестве врио, многие жители края восприняли как личное оскорбление.
Эксперты отмечают, что именно поэтому Кремль сделал все, чтобы на этих выборах у Дегтярева не было ни одного реального конкурента. Вместе с тем одним из кандидатов на пост губернатора края зарегистрирован наименее известный массовому избирателю 40-летний предприниматель Бабек Мамедов.
Мамедова в качестве своего кандидата выдвинуло региональное отделение партии "Родина" (основана Дмитрием Рогозиным – ред.). Он родился в Азербайджане, но долгое время живет в Хабаровске и окончил местный вуз. Среди кандидатов он задекларировал в 2020 году самый большой доход – более 16 млн рублей. Однако его предвыборной программы, как и агитационных материалов, по городу не видно. На сайте регионального отделения значится только, что "Родина" в Хабаровском крае опирается на работников ВПК, творческую молодежь и активную интеллигенцию, которая хочет, чтобы "Россия была сильной".
В партии намерены ратовать за обеспечение заказов для промышленных предприятий края, работать над налоговыми и таможенными льготами для Дальнего Востока и оплату перелетов для труженников ДФО. Также в партии предлагают бороться с нацизмом и неонацизмом, развивать спортивное и патриотическое воспитание молодежи.