Бабек Мамедов решил возглавить бунтующий Хабаровск

В бунтующем Хабаровском крае на этой неделе должны выбрать губернатора. Это будут досрочные выборы, связанные с тем, что предыдущий руководитель региона Сергей Фургал был арестован в июле 2020 года. Фургала в Хабаровске считают народным губернатором, и его арест, как и назначение Кремлем Михаила Дегтярева в качестве врио, многие жители края восприняли как личное оскорбление.

Эксперты отмечают, что именно поэтому Кремль сделал все, чтобы на этих выборах у Дегтярева не было ни одного реального конкурента. Вместе с тем одним из кандидатов на пост губернатора края зарегистрирован наименее известный массовому избирателю 40-летний предприниматель Бабек Мамедов.