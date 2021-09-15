Реакция МИД на визит французского депутата в Ханкенди

Официальным лицам Франции, совершающим незаконный визит в Ханкенди, запретят въезд в Азербайджан. Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о незаконном визите члена Национальной ассамблеи Франции Франсуа Пуппони в азербайджанский город Ханкенди.

Абдуллаева отметила, что член Национальной ассамблеи Франции Франсуа Пуппони уже не в первый раз совершает незаконный визит на территорию Азербайджана.



"Пуппони отличается жесткой антиазербайджанской позицией. За нарушение азербайджанского законодательства имя французского депутата находится в списке иностранных граждан, которым запрещен въезд в нашу страну. Запрет на въезд в Азербайджан будет введен и в отношении мэра французского города Арнувиль, представителя города Сарсель, сопровождавших в этом незаконном визите депутата Национальной ассамблеи Франции. Это безответственное и провокационное поведение французских представителей недопустимо и подрывает усилия по постконфликтному строительству мира в регионе", - говорится в заявлении Абдуллаевой.