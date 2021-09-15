Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана провела учения в Каспийском море. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госпогранслужбы, тактические учения «Обезвреживание диверсионных групп и обеспечение морской безопасности подразделениями ГПС путем поисковых операций при пресечении диверсий против морской инфраструктуры Азербайджана на Каспийском море» были проведены с 13 по 15 сентября.

В учениях были задействованы корабли береговой охраны Государственной пограничной службы, оснащенные современным навигационным и радиотехническим оборудованием, системами вооружения, вертолеты, беспилотные летательные аппараты Сил специальных воздушных операций, спецтехника по обнаружению и идентификации оружия массового поражения и его компонентов, подводные аппараты вновь принятого в морскую кампанию назначения наблюдения, обнаружения, подводные лодки-амфибии для применения в наземных и морских операциях.

В учениях, проводимых в три этапа по семи тактическим эпизодам, предусматривалось обнаружение и уничтожение надводных и подводных целей при охране энергетической инфраструктуры, обезвреживание диверсионных групп.

Были успешно проведены боевые стрельбы по морским и береговым целям из ракетных комплексов кораблей Береговой охраны Государственной пограничной службы, а также зенитно-артиллерийских установок, с высокой точностью выполнены элементы обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов, поддерживающих с воздуха диверсионную группу в направлении нефтегазовой инфраструктуры, подводных диверсионных групп и диверсионных групп, разбивших лагерь на берегу, идентификации компонентов оружия массового уничтожения.

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с успешным завершением учений и высокими результатами, подчеркнул, что надежная охрана государственной границы, повышение боевой готовности, обеспечение безопасности инфраструктуры добычи и транспортировки нефти и газа на Каспийском море являются основными задачами Государственной пограничной службы, дал поручения по совершенствованию возможностей охраны границы на море и повышению профессионализма личного состава.