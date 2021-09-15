Российский сайт и армяне называют Махира Эмрели армянским футболистом

Отдел спорта 13:40

Вчера во время матча группового турнира Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией» один из крупнейших российских спортивных порталов Sports.ru назвал азербайджанского футболиста польского клуба Махира Эмрели армянином.

Произошло это в ходе текстовой онлайн-трансляции матча. Неизвестно, была ли допущена эта ошибка специально или случайно, но позднее сайт ее исправил. «Легия» обыграла «Спартак» в Москве со счетом 1:0. Единственный гол в добавленное время забил Лирим Кастрати. Махир Эмрели провел игру достаточно активно и был заменен на 82-й минуте.