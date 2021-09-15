Российский сайт и армяне называют Махира Эмрели армянским футболистом
Вчера во время матча группового турнира Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией» один из крупнейших российских спортивных порталов Sports.ru назвал азербайджанского футболиста польского клуба Махира Эмрели армянином.
Произошло это в ходе текстовой онлайн-трансляции матча. Неизвестно, была ли допущена эта ошибка специально или случайно, но позднее сайт ее исправил.
«Легия» обыграла «Спартак» в Москве со счетом 1:0. Единственный гол в добавленное время забил Лирим Кастрати. Махир Эмрели провел игру достаточно активно и был заменен на 82-й минуте.
Кстати, Махира, ставшего любимчиком болельщиков «Легии», нередко пытаются представить армянином и армянские пользователи. В соцсетях «Легии», где немало внимания уделяется азербайджанскому форварду, армяне пишут, что это армянский футболист, ставят значок в виде флага Армении и т.д. Цель тут, видимо, заключается в том, чтобы не особо знакомые с географией нашего региона польские болельщики считали Махира Эмрели армянином, а не азербайджанцем.
Это, конечно же, вызывает смех и жалость по отношению к тем, кто делает такие попытки. Вы можете себе представить азербайджанца, который назовет того же Мхитаряна азербайджанским футболистом, поставит наш флаг рядом с его фамилией? Нет, такое представить сложно. Армяне и тут, как говорится, упали ниже плинтуса.