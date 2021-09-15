Посол Ирана пошел во второй раз к Хикмету Гаджиеву
Посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави во второй раз направился к помощнику президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмету Гаджиеву.
Об этом посол заявил на своей странице в Twitter.
Напомним, что это вторая встреча иранского посла с помощником президента Азербайджана в связи с ситуацией, сложившейся на автомагистрали Горис - Кафан.
«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым - помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в публикации посла Ирана.
Напомним, что в последние дни между Ираном и Азербайджаном наблюдается напряженность, вызванная незаконным въездом фур из Ирана по территории Армении в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе.