Посол Ирана пошел во второй раз к Хикмету Гаджиеву

Посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави во второй раз направился к помощнику президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмету Гаджиеву.

Об этом посол заявил на своей странице в Twitter.

Напомним, что это вторая встреча иранского посла с помощником президента Азербайджана в связи с ситуацией, сложившейся на автомагистрали Горис - Кафан.