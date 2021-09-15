Бывший посол - сын ректора занялся бизнесом. Хотя информацию о капитале не раскрывает
Бывший посол Азербайджана в Беларуси, сын бывшего ректора Академии управления при Президенте Азербайджана Лятиф Гандилов назначен директором многоотраслевого предприятия по производству и услугам “Oğuz”.
Как сообщает «Туран», изменения в реестровые данные компании внесены 22 июля, сообщила накануне Государственная налоговая служба. Юридический адрес компании: Баку, улица Диляры Алиевой, 215.
Предприятие “Oğuz” зарегистрировано в 1994 году. О деятельности и собственниках компании публичной информации нет.
В системе Министерства иностранных дел Лятиф Гандилов работает с 1995 года. От должности чрезвычайного и полномочного поста Азербайджана в Беларуси он был отозван 16 июня. Спустя неделю он уже устроился в частный бизнес в Баку.