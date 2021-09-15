«Союзники так не поступают»: Франция назвала ударом в спину решение Австралии

Решение Австралии выйти из соглашения с Францией по строительству подлодок подрывает доверие между двумя странами, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Он назвал решение австралийских властей ударом в спину и сказал, что ждет от них объяснений. Сделка двух стран оценивалась в $66 млрд, пишет «Коммерсант».

Глава МИД Франции признался, что разозлен действиями австралийских властей. «Это действительно удар в спину. Мы выстроили с Австралией доверительные отношения, и это доверие подорвано. Я зол, союзники так не поступают»,— сказал министр, назвав решение австралийских властей «жестоким и непредсказуемым».

Австралия в 2017 году заключила контракт с французской судостроительной компанией Naval Group на 12 подлодок, их стоимость оценивалась в 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это был крупнейший оборонный контракт в истории Австралии. США, Великобритания и Австралия ранее объявили о создании альянса AUKUS 15 сентября. В рамках договоренностей Австралию оснастят атомными подлодками без ядерного оружия. Она также закупит американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.