Один из самых коррумпированных чиновников в Азербайджане создает консалтинг
Один из самых коррумпированных чиновников в Азербайджане, бывший глава Палаты по надзору над финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы, о котором haqqin.az опубликовал цикл расследовательских статей, создал консалтинговую компанию. Информация об этом помещена 15 сентября в онлайн-газете Государственной налоговой службы “Vergiler”.
Как сообщает «Туран», согласно реестру коммерческих юридических лиц, ООО “Urgula Advisory” (ИНН: 1405592391) прошло государственную регистрацию 8 июля. Юридический адрес консалтинговой компании: Баку, ул. Джалила Мамедгулузаде, 196.
Отметим, что в январе 2019 года начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре АР Кямран Алиев подтвердил журналистам информацию о следственных действиях в отношении Р. Асланлы. Следствие велось по обращению компании “Midek İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti” (Турция) по обвинению в присвоении Руфатам Асланлы 800 тыс. манатов.