Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: ветер и дожди

В пятницу, 17 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром в некоторых местах полуострова пройдут кратковременные дожди, ожидается сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 21-23, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 45-50%.

В регионах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами интенсивные, возможен град. Утром местами туман, западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 27-32 градуса тепла, в горах ночью - 8-13, днем - 14-17 градусов тепла.