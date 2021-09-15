Зейнал Нагдалиев поехал в Джалилабад, чтобы представить народу Рафика Джалилова
Haqqin.az сообщал ранее, что распоряжением президента Ильхама Алиева бывший заместитель Госкомимущества Рафик Джалилов назначен главой Исполнительной власти Джалилабадского района, а бывший сотрудник Минобразования - Рашад Тагиев назначен на должность главы Исполнительной власти Шамкирского района.
Как стало известно haqqin.az, сегодня помощник президента Зейнал Нагдалиев представил общественности Джалилабада и Шамкира новых руководителей районов.
З.Нагдалиев выразил надежду, что новые главы будут честно, ответственно и самоотверженно служить народу и государству. И не пойдут по стопам своих предшественников.