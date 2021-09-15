Пятый миллиард уже прошел через TAP

Поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) достигли пяти миллиардов кубометров, говорится в сообщении консорциума TAP.

«Консорциум TAP AG подтверждает, что на данный момент в целом 5 миллиардов кубометров природного газа поступило из Азербайджана в Европу через точку соединения Кипой на греко-турецкой границе, где TAP соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP)», - говорится в сообщении.

Управляющий директор TAP Лука Скьеппати отметил, что TAP играет роль надежного оператора системы передачи на европейском энергетическом рынке. А коммерческий директор TAP Мария Савова считает, что мощности TAP можно поэтапно удвоить.

Поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года с запуском "Южного газового коридора" (ЮГК). По TAP, который является европейской частью ЮГК, ежегодно будет поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа в Грецию и Болгарию.