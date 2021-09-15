АИПБ будет сотрудничать и с украинцами
Подписан Меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским институтом пищевой безопасности (АИПБ) и Научно-исследовательским контрольным институтом ветеринарных препаратов и кормовых добавок Украины.
Меморандум предусматривает обмен опытом в производстве, транспортировке, переработке, государственной регистрации и применении ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, анализе методов исследования ветеринарных препаратов, совершенствовании методов определения лимита содержания остаточных пределов ветеринарных препаратов в продуктах животноводства, определении остатков антибиотиков в кормах оборудованием для жидкостной хроматографии с двойным масс-спектром (LC-MS/MS)и других областях, представляющих взаимный интерес, сказали haqqin.az в пресс-службе института.
Согласно меморандуму о взаимопонимании, планируется развивать двустороннее сотрудничество и укреплять взаимные связи.