Представитель ВОЗ: в Азербайджане «мю» нет, но маски носить нужно

Чем больше людей вакцинируется от COVID, тем лучше будет результат, сказала журналистам глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она считает, что крайне важно носить медицинские маски в закрытых помещениях, местах массового скопления людей.

Харманджи также отметила, что рост числа вакцинированных от коронавируса в Азербайджане радует.

Представитель ВОЗ констатирует, что в Азербайджане не выявлено случаев заражения штаммом «мю» коронавирусной инфекции: «В структурах здравоохранения Азербайджана регулярно проводятся исследования по данному вопросу. В случае выявления факта заражения штаммом «мю» общественность будет проинформирована об этом».